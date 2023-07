S Immo holt sich 75 Mio. Euro per Green Bond mit DLA Piper

Wien. Die S Immo AG hat einen neuen Green Bond im Volumen von 75 Mio. Euro platziert: Die Wirtschaftskanzleien DLA Piper und Cerha Hempel waren behilflich.

Die Emission erfolgte im Rahmen eines 300 Mio. Euro Emissionsprogramms der S IMMO AG, heißt es dazu weiter.

Der Emittent

Die S IMMO AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien, deren Aktien seit 1987 an der Wiener Börse notieren. Das Unternehmen investiert zu 100% in der Europäischen Union und setze den Fokus dabei auf Österreich, Ungarn sowie Hauptstädte in weiteren Ländern der CEE-Region. Das Immobilienportfolio der S IMMO setzt sich vorwiegend aus Büros, aber auch aus gewerblichen Objekten, Hotels und Wohnimmobilien zusammen.

Im letzten Jahrzehnt hat die S IMMO AG bereits zahlreiche Anleiheemissionen platziert. Im Juni 2023 wurde nun ein neues Emissionsprogramm im Ausmaß von 300 Mio. Euro beschlossen. Kurz nach der Billigung und Veröffentlichung des Basisprospekts startete die S IMMO AG unter diesem Programm die Emission einer neuen grünen Anleihe im Volumen von 75 Mio. Euro, mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einer Verzinsung von 5,5% p.a. Laut den Angaben wurde die Zeichnungsfrist aufgrund der starken Nachfrage vorzeitig geschlossen. Die Erste Group Bank AG war von der S IMMO AG als Arranger des Emissionsprogramms und als Sole Bookrunner der Emission mandatiert.

Die Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom Kapitalmarktrechtsteam von Kanzlei Cerha Hempel rund um Partner Volker Glas und Rechtsanwalt und Senior Counsel Christian Aichinger rechtlich begleitet und umgesetzt. Die Erste Group Bank AG wurde vom Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper rund um Partner Christian Temmel und Rechtsanwalt und Counsel Christian Knauder unterstützt.