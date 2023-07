Deloitte macht Obermair und Ripka zu ESG-Partnern

Wien. Deloitte will sich bei der Nachhaltigkeitsberatung breiter aufstellen: Zwei neue Partner verantworten die Bereiche Sustainability und ESG.

Deloitte Österreich vergrößert die Teams in den Bereichen Sustainability und ESG. Mit Christoph Obermair und Alfred Ripka sind ab sofort zwei neue Partner für diese Themen verantwortlich

Die beiden neuen Partner

Christoph Obermair (47) übernimmt als neuer Partner den Sustainability Lead bei Deloitte Österreich und leitet den Bereich Sustainability & Climate. Dabei berate er Unternehmen unterschiedlichster Branchen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsregulatorien.

Vor seinem Start bei Deloitte war er fast 25 Jahre in Strategie- und Managementberatungen in Europa tätig. Obermair ist Teil verschiedener Arbeitsgruppen für Nachhaltigkeit im Deloitte Netzwerk.

Alfred Ripka (43) ist neuer Partner für Audit & Assurance bei Deloitte Österreich mit Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung. Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer begleite der gebürtige Steirer Kunden seit 2005 in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Er soll künftig die Prüfung sowie prüfungsnahe Beratung in Zusammenhang mit der nichtfinanziellen Berichterstattung bei Deloitte Österreich verantworten und den Geschäftsbereich ausbauen. Ripka ist Mitglied von Arbeitsgruppen für Nachhaltigkeit der Kammer für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

Das Statement

„Nachhaltigkeit mit all ihren wirtschaftlichen Aspekten gewinnt für die Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Damit steigt der Beratungsbedarf für die nächsten Jahre stark an. Deloitte sieht sich als Berater für alle Aspekte rund um Sustainability und daher setzen wir hier auf Wachstum“, so Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich: „Es freut uns sehr, dass wir für diese Bereiche zwei erfahrene Experten gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihnen werden wir die Weichen für die Zukunft stellen.“