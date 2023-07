Dorda berät RS digital beim Pakt mit SFA Sport und fan.at

Wien. Kanzlei Dorda hat RS digital, eine Gesellschaft der Roland Schmid Gruppe, beim Zusammenschluss mit SFA Sport beraten, dem Anbieter von fan.at.

Gemeinsam werde man die Digitalisierung im Breiten- und Amateursport weiter vorantreiben, heißt es dazu. RS digital GmbH, ein Pionier in der Unterstützung des Breiten- und Amateursports bei der Digitalisierung von Sportstätten, habe im Rahmen dieser Vereinbarung ihren gesamten Betrieb, einschließlich der Lizenzverträge über hochmoderne KI-basierte Kameras, in die SFA Sport eingebracht.

Die auf den Spielfeldern installierten Kameras ermöglichen Vereinen ihre Trainingseinheiten und Spiele automatisch aufzuzeichnen, um sie zu analysieren und digital zu vermarkten. Das ermögliche eine weitere Professionalisierung in den Ligen. Roland Schmid halte mit seiner Beteiligungsgesellschaft weiter Anteile an der SFA Sport und bilde mit Krone Media Aktiv sowie Jochen Kerschenbauer, dem Gründer von fan.at, eine Eigentümergemeinschaft. Krone Media bringe als Herausgeber der auflagenstärksten Tageszeitung Österreichs Expertise und Know-How sowie Reichweite im Medien- und Verlagsbereich in die Partnerschaft ein.

Das Beratungsteam

Das Team von Dorda setzte sich aus Bernhard Rieder (Partner, Gesellschaftsrecht), Julia Landskron (Rechtsanwältin, Gesellschaftsrecht), Christian Ritschka (Partner, M&A), Patricia Backhausen (Rechtsanwältin, M&A) sowie Axel Anderl (Managing Partner, IT/ IP & Datenschutz), Andreas Seling (Counsel, IP), Heinrich Kühnert (Partner, Kartellrecht), sowie Michael Hardt (Rechtsanwaltsanwärter, IT/IP) und Aleksandra Langer (Rechtsanwaltsanwärter:in, M&A) zusammen.