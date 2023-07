Compliance Officer: Re-Zertifizierung am Compliance Solutions Day

Fortbildung. Compliance Officer haben nie ausgelernt: Am Compliance Solutions Day 2023 lässt sich per Re-Zertifizierungsworkshop das nötige Update erwerben, so LexisNexis.

Zusätzlich zur akademischen Grundausbildung qualifizieren sich Compliance Officer häufig über Weiterbildungs-Kurse, die an professionellen Ausbildungs-Instituten angeboten werden. Hier erhalten die Compliance Verantwortlichen das nötige Rüstzeug, um ihren Arbeitsalltag zu beherrschen und die Praxis-Kenntnisse zu festigen, so Fachverlag LexisNexis. Die Ausbildung reflektiere in ihrer Vielseitigkeit die mannigfaltigen Aufgaben und Themen, mit denen es im Beruf umzugehen gilt.

Die Aufgaben

Neben der Implementierung von Compliance Management Systemen und dem rechtlichen Background seien auch Kommunikations-Skills gefragt. Ebenso gehöre die Planung und Durchführung von Compliance-Schulungen zu den Aufgaben eines Compliance Officers. Dabei gehe es um ein kontinuierliches Risikomanagement, die Sensibilisierung der Mitarbeitenden und mehr.

Zertifikat muss alle drei Jahre erneuert werden

Die sich für Unternehmen stetig ändernden Rahmenbedingungen machen Fortbildung nötig – und diese sei auch vorgeschrieben: Konkret sind die Zertifikate alle drei Jahre zu erneuern. Absolvent:innen einer zertifizierten Compliance Officer Ausbildung müssen daher nach drei Jahren einen 2-stündigen Re-Zertifizierungsworkshop nachweisen, ergänzt um 24 Stunden Fortbildung (8 Stunden pro Jahr). Die Zertifizierung erfolgt über Austrian Standards.

Wer also vor drei Jahren die Ausbildung zum zertifizierten Compliance-Officer abgeschlossen hat muss nun sein Zertifikat verlängern. Der Compliance Solutions Day 2023 biete hierfür Gelegenheit. Denn auch dieses Jahr kann im Rahmen des Compliance Solutions Day ein 2-stündiger Re-Zertifizierungsworkshop gebucht und das Austrian Standards Zertifikat im Workshop mit der ARS Akademie um weitere drei Jahre verlängert werden (Workshop-Leitung: Andrea Pilecky, Roman Sartor). Gleichzeitig decke die Teilnahme an der Konferenz die erforderlichen 8 Stunden Fortbildung ab.