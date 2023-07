EY: Mangelberger und Schöckler werden neue Partner

Wien. Manuel Mangelberger und Philipp Schöckler werden bei EY Österreich zu Partnern befördert: Sie sind für Transaction Diligence bzw. Unternehmensberatung (Financial Services) zuständig.

Manuel Mangelberger (41) ist neuer Partner bei EY Österreich. Der gebürtige Salzburger ist seit 2019 bei EY tätig und laut den Angaben für den Bereich Transaction Diligence verantwortlich. Er blicke auf zehn Jahre Berufserfahrung in der internationalen und nationalen Transaktionsberatung (Strategy & Transactions) zurück.

Mangelberger begleite Kund:innen aus dem Corporate- und Private-Equity-Umfeld beim grenzüberschreitenden Kauf und Verkauf von Unternehmen. Anfänglich in der Corporate Finance Beratung tätig, war er geschäftsführender Prokurist einer Boutique Beratungsgesellschaft. 2013 wechselte er in die Strategy and Transactions bei einer Big Four-Kanzlei.

Neuer Partner im Bereich Financial Services

Philipp Schöckler (40) ist neuer Partner bei EY Österreich im Bereich Unternehmensberatung, mit Fokus auf Financial Services. Zusammen mit seinem wachsenden Team setze er Beratungsschwerpunkte in den Bereichen Strategy, Customer & Growth, Operations and Regulatory & Compliance.

Schöckler ist Absolvent der internationalen Betriebswirtschaftslehre und arbeitet seit 2017 für EY. Weitere Karrierstationen waren zeb, Horvath und Raiffeisen Bank International. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bei EY liege in der Begleitung von Instituten bei ihren Transformationsprozessen ausgelöst durch Wettbewerbsdruck, technologischen Wandel oder Nachhaltigkeit.