msg Plaut holt Michael Hilbert als Chef der Banken-Sparte

IT-Berater. Michael Hilbert wechselt als Head of Business Development für den Bankensektor zu msg Plaut Austria. Er war zuvor Partner bei Roland Berger.

Michael Hilbert ist neuer Head of Business Development für den Bankensektor bei der msg Plaut Austria GmbH: Nach rund 25 Jahren Erfahrung im Bereich Management Consulting in Österreich sowie CEE übernehme er damit die Verantwortung für das Business Development Banking bei dem IT-Berater.

Der 51-jährige Wiener Hilbert war zuvor Partner bei Roland Berger Management Consultants und hat dort den Financial Services Bereich in Österreich wie auch in CEE verantwortet. Er bringe viel Erfahrung in Sachen Banking, Business Development und Regulatorik mit ein.

Die Statements

„Die Kombination aus einem Eigentümer geführten Unternehmen, der hohen Professionalität und Qualität der Kolleg:innen und Produkte, sowie die Möglichkeit mit hoher unternehmerischer Eigenverantwortung zu arbeiten, haben mich rasch überzeugt. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team in Österreich und CEE die Stärken von msg Plaut im Bereich FSI/Banking weiter auszubauen“, so Hilbert in einer Aussendung.

„Als eines der führenden IT-Produkt- und Beratungshäuser in Europa unterstützen wir unsere Kunden tatkräftig dabei, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und dabei die Prinzipien des Digitalen Humanismus erfolgreich umzusetzen. Mit Michael Hilbert haben wir einen motivierten Kollegen mit einer Menge Erfahrung und Know-how gewonnen, der unsere Werte und Ziele teilt“, so msg Plaut-Vorstandsvorsitzender Raimund Binder.