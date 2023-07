Dutch Bakery wird zur European Bakery Group mit Noerr

Back-Konzerne. Die Dutch Bakery Group geht mit coolback zusammen und wird zur European Bakery Group: Bei der Entstehung der paneuropäischen Bäckerei-Plattform beriet Kanzlei Noerr.

Konkret hat ein Team der deutschen Wirtschaftskanzlei Noerr unter der Leitung von Thomas Schulz und Jana Baumann gemeinsam mit Philip van der Eijk und Jeanne Beck von der niederländischen Kanzlei Houthoff die Dutch Bakery Group beim Zusammenschluss mit coolback zur European Bakery Group beraten.

Die Unternehmen

Die Dutch Bakery Group gehört zum Portfolio von Investmentmanager 3i und ist laut den Angaben eine führende, auf Bake-off-Brötchen und Snackprodukte spezialisierte Bäckereigruppe. coolback wiederum ist eine industrielle Bäckereigruppe aus Deutschland, die auf Bake-off-Brötchen spezialisiert ist und drei Bäckereien in Deutschland betreibt. Das Unternehmen produziert und verkauft tiefgekühlte und ungekühlte Bake-off-Brötchen als Eigenmarken an Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie in Deutschland, den nordischen Ländern und Polen.

Durch den Zusammenschluss von Dutch Bakery und coolback werde die neu geschaffene European Bakery Group von einem komplementären Produktsortiment und Kundenstamm in ganz Europa profitieren, heißt es. Auch das Produktsortiment werde profitieren.