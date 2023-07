Energieallianz Austria: Thomas Pucharski wird Geschäftsführer

Wien. Thomas Pucharski (55) wird Geschäftsführer bei der EnergieAllianz Austria (EAA), Österreichs größtem Vertrieb für Strom und Erdgas. Er bündelt Ostösterreichs Landesversorger.

Bei der EnergieAllianz Austria GmbH (EAA), Österreichs größtem Energievertrieb für Strom und Erdgas, ist es zu einer Änderung auf Geschäftsführerebene gekommen, teilt das Unternehmen mit: Thomas Pucharski habe die öffentliche Ausschreibung und das anschließende Auswahlverfahren für die Position des Geschäftsführers im Mai für sich entschieden. Anfang Juli sei diese Entscheidung von den Gremien der EAA nun formal bestätigt worden.

Pucharski war bereits per 1. Dezember interimistisch in die Geschäftsführung der EAA eingetreten. Er folgt laut den Angaben in dieser Funktion Christian Wojta, der, nach beinahe 14 Jahren an der Spitze der EAA, Ende November auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausgetreten war. Die Geschäftsführung der EAA besteht damit aus Herwig Hauenschild, Thomas Pucharski und Thomas Torda. Die EAA ist eine gemeinsame Vertriebstochter von Wien Energie, EVN und Burgenland Energie und hat rund 2,8 Millionen Kunden.

Die Laufbahn

Mag. Thomas Pucharski absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und war seit 2007 in leitenden Positionen im Konzern der Wiener Stadtwerke tätig. Zuletzt verantwortete er unter anderem das Beteiligungsmanagement der Wien Energie. Bei der EAA ist er nun für die Bereiche Vertrieb, Vertriebsmanagement, Portfoliomanagement sowie für die Tochtergesellschaft Switch verantwortlich.