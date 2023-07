Notare digitalisieren: notarity.com geht in Deutschland an den Start

Legal Tech. Das österreichische Startup notarity.com will nach Deutschland expandieren. Im ersten Jahr wurden 10.000 Notariatsakte abgewickelt.

15 Monate nach dem Start expandiert das Legal-Tech-Startup notarity.com nach Deutschland, heißt es in einer Aussendung: In Kooperation mit deutschen und österreichischen Notar:innen biete notarity ab sofort in Deutschland auch die Abwicklung landesspezifischer Notariatsdienstleistung vollständig online an.

Viel Geschäft mit dem Ausland

Bei international gültigen Online-Notariatsdiensten auf notarity.com komme schon jetzt jede:r dritte Nutzer:in aus Deutschland, insgesamt habe man schon Transaktionen für Privatpersonen und Unternehmen aus rund 100 Ländern abgewickelt. Nun werde Deutschland als der erste Auslandsmarkt aktiv adressiert, weitere Länder sollen folgen.

„Wir arbeiten bereits mit jeder vierten österreichischen Notariatskanzlei zusammen und bieten seit längerem auch schon international gültige Online-Notariatsdienste an. Gerade in Deutschland ist dies auf großes Interesse gestoßen. Künftig sind wir nun auch in der Lage, deutschlandspezifische Notariatsleistungen wie Handelsregister-Anmeldungen, Firmenadressänderungen, Unterschriftsbeglaubigungen oder Bevollmächtigungen anzubieten“, so notarity.com-CEO und Firmengründer Jakobus Schuster.

10.000 Beglaubigungen im ersten Jahr

Im ersten Jahr nach der Gründung 2021 sind laut den Angaben über notarity mehr als 10.000 Dokumente beglaubigt worden. Aktuell stellen die Notare täglich „150 bis 200 neue Beglaubigungen online aus“, so Schuster.