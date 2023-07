E+H: Titus Kahr und Niklas Nigl sind jetzt Anwälte

Wien. Titus Kahr und Niklas Nigl sind jetzt Rechtsanwälte im Team für Öffentliches Recht & Vergaberecht von Wirtschaftskanzlei E+H.

E+H erweitere mit Titus Kahr und Niklas Nigl das Team Vergaberecht & Öffentliches Recht aus eigenen Reihen: Beide sind seit mehreren Jahren bei E+H tätig. Die beiden neuen Rechtsanwälte und ständige Substitute beraten demnach regelmäßig nationale und internationale Klienten in allen Bereichen des Öffentlichen Rechts sowie Vergaberechts und vertreten diese in Verwaltungsverfahren, sowie in Verfahren vor den Gerichten des Öffentlichen Rechts, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahnen

Titus Kahr, LL.M. studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte innerhalb seines Studiums ein Auslandssemester an der University of Aberdeen in Großbritannien. Vor seinem Eintritt bei E+H im April 2019 war er als Jurist in der Rechtsabteilung eines öffentlichen Infrastrukturunternehmens tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liege im Bereich des Energie-, Gewerbe-, Telekommunikations- und Umweltrechts (z.B. Anlagen-, Abfall- und Wasserrecht), sowie in der Beratung in sämtlichen Fragen des Vergaberechts.

Mag. Niklas Nigl, LL.M, studierte Rechtswissenschaften in Wien, Stockholm und Leiden (Niederlande), wo er ein postgraduales LL.M.-Studium mit Schwerpunkt Europarecht a summa cum laude abschloss. Nach einer Tätigkeit am Verwaltungsgericht Wien ist Niklas Nigl seit März 2020 bei E+H tätig. Sein Fokus liege auf den Bereichen Vergabe-, Pharma-, Banken- und Wertpapieraufsichtsrecht sowie Einwanderungsrecht.

Das Statement

„Mit ihrem fachlichen Hintergrund, ihrer internationalen Ausbildung und ihrer umfangreichen praktischen Erfahrung werden Titus Kahr und Niklas Nigl das Team für Vergaberecht & Öffentliches Recht bei E+H weiter stärken. Wir sind stolz darauf, solch talentierte und engagierte Rechtsanwälte in unseren Reihen zu haben“, so Ulrike Sehrschön, Partnerin und Leiterin der Praxisgruppe Vergaberecht & Öffentliches Recht bei E+H.