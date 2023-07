PwC macht Birgit Engel und Christian Kurz zu Partnern

Wien. PwC nimmt Birgit Engel (43) und Christian Kurz (48) als Advisory-Partner in die Führungsetage auf. Sie leiten das SAP Technology Consulting bzw. Forensic Services.

Engel und Kurz erweitern damit das Partner:innenteam der Unternehmensberatung bei PwC Österreich, heißt es in einer Aussendung. Die Ernennungen erfolgen mit Anfang Juli 2023, also wie üblich zum Start des neuen Geschäftsjahres.

Die beiden neuen Partner

Mag. (FH) Birgit Engel ist seit 2016 bei PwC, leitet den SAP-Bereich im Technology Consulting und verfügt laut den Angaben über mehr als 18 Jahre SAP-Beratungserfahrung. Ihr Schwerpunkt lag in den vergangenen Jahren auf S/4HANA Transformationsprojekten. Sie absolvierte ein Masterstudium an der Fachhochschule Eisenstadt und legte ihren Fokus auf Logistik, Prozess- und Qualitätsmanagement. Weiters unterrichtet sie die Vorlesung „Enterprise Resource Planning – SAP“ als Teil von zwei Masterstudiengängen der Lauder Business School in Wien.

Dr. Christian Kurz (48) ist Partner bei PwC Österreich und Leiter des Bereichs Forensic Services in Wien. Er verantwortet die Themen Forensic Investigations, Digital Forensic & eDiscovery, Anti Financial Crime und License Management & Contract Compliance. Seit 2012 ist er bei PwC tätig und hat laut den Angaben den Bereich Forensic Technology Solutions in Wien aufgebaut. Daneben ist er Lektor im Masterstudiengang „Informationssicherheit“ der FH St. Pölten. Der gebürtige Niederösterreicher hat Wirtschaftsinformatik an der TU Wien studiert und ein Doktorat der Universität Wien in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik).