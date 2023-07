Neue Gaming-Anwältin bei Brandl Talos: Angela Yonkova-Markov

Wien. Angela Yonkova-Markov ist jetzt neue Rechtsanwältin bei der Wiener Anwaltskanzlei Brandl Talos im Bereich Gaming & Entertainment.

Angela Yonkova-Markov war laut den Angaben die letzten fünf Jahre als Senior Associate bei Brandl Talos tätig und ist auf internationales Glücksspiel- und Wettrecht, Europarecht sowie E-Commerce und Social Media spezialisiert.

Der Werdegang

Vor ihrem Einstieg in die Kanzlei studierte die gebürtige Bulgarin Rechtswissenschaften an der Uni Wien mit Schwerpunkt Europarecht und absolvierte ein Auslandssemester in Kopenhagen mit Fokus auf internationalem Recht.

Sie war vor ihrer Zeit bei Brandl Talos bei der bulgarischen Botschaft in Wien sowie bei der Ständigen Vertretung der Republik Bulgarien bei den Vereinten Nationen und der OSZE tätig und arbeitete als Praktikantin für das bulgarische Außenministerium in der Abteilung Völker- und Europarecht in Sofia.