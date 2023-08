LeitnerLeitner: Raffaela Raffelsberger wird Director

Graz/Linz. Wirtschaftsprüf- und Steuerkanzlei LeitnerLeitner holt Raffaela Raffelsberger (38) als Director an den Standort Graz.

Steuerberaterin Raffaela Raffelsberger verstärke zukünftig als Director das Team von LeitnerLeitner am Standort Graz, heißt es in einer Aussendung. Sie ist laut den Angaben Expertin in der steuerlichen Beratung von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und soll sich neben der steuerlichen Beratungstätigkeit auch verstärkt um den Marktausbau und die Kundengewinnung in der Steiermark kümmern.

Die Laufbahn und die Statements

MMag. Raffaela Raffelsberger studierte Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften an der Universität Graz. Sie verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung, davon rund 10 Jahre Führungserfahrung bei einem Big Four-Unternehmen, zuletzt als Senior Managerin.

„Mit Frau Raffaela Raffelsberger können wir unsere Kunden künftig noch besser zu allen steuerlichen Anfragen beraten“, so Silvia Hofer, Partnerin von LeitnerLeitner am Standort Graz: „Ob Umgründungen, Abgabenverfahren, Einkommen- und Körperschaftsteuer uvm: Frau Raffelsberger wird als Allrounderin einen weiteren maßgeblichen Impuls für unser wachsendes Team setzen.“

„Gerade in den heutigen volatilen Zeiten ist es unerlässlich, dass die Bedürfnisse der Kunden rasch identifiziert werden. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei LeitnerLeitner können wir rasch und unkompliziert optimale Lösungen für unsere Kunden anbieten“, wird Raffaela Raffelsberger zitiert.