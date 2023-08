Agartech-Riese Syngenta erhält neue Kreditlinie: Die Berater

Dollar, Euro, Franken. Clifford Chance berät ein 19 Banken umfassendes Konsortium bei einer neuen revolvierenden Mehrwährungs-Kreditvereinbarung für die Syngenta-Gruppe.

Syngenta ist ein globales Agrartechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das sich auf Pflanzenschutz und Saatgut konzentriert und nun eine neue revolvierende Mehrwährungs-Kreditvereinbarung in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar erhalten habe. Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat dabei laut den Angaben konkret folgende Geldhäuser beraten:

Banco Santander als Coordinator, Documentation Agent, Bookrunner und Mandated Lead Arranger,

Citi als Coordinator, Syndication Agent, Bookrunner und Mandated Lead Arranger sowie

ein internationales, 19 Banken umfassendes, Bankenkonsortium.

Die Finanzierung

Die Vereinbarung sehe eine revolvierende Mehrwährungs-Fazilität in US-Dollar vor, die in Dollar, Euro und Schweizer Franken gezogen werden kann, sowie eine „Swingline“-Fazilität in Höhe von 300 Millionen Dollar, die in Dollar und Euro gezogen werden kann.

Die Fazilität sei für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt und refinanziere die bestehende revolvierende Mehrwährungs-Kreditfazilität von Syngenta in Höhe von drei Milliarden Dollar, bei der Clifford Chance ebenfalls die Kreditgeber beraten hatte. Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Counsel David Neu (Global Financial Markets (GFM), München).