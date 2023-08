EY befördert Martina Geisler und Lukas Amstler zu Partnern

Wien/Linz. Martina Geisler (36) und Lukas Amstler (38) werden Partner bei EY Österreich in der Accounting-Sparte bzw. im Financial Services Consulting.

Die gebürtige Salzburgerin Geisler ist laut den Angaben seit 2012 bei EY am Standort Linz tätig und leitet österreichweit ab sofort die Bereiche Accounting Excellence / IFRS sowie M&A Accounting / IPO Services. Sie verfüge über Erfahrung in der Prüfung und Beratung nationaler und internationaler Unternehmen, insbesondere im Unternehmensrecht, in der internationalen Rechnungslegung (IFRS) sowie in der Konzernrechnungslegung. Die studierte Wirtschaftswissenschafterin ist Fachvortragende u.a. am Johannes Kepler Universität Linz und dem Controller Institut.

Lukas Amstler ist neuer Partner bei EY Österreich

Lukas Amstler ist neuer Partner bei EY Österreich und begleitet im Bereich Financial Services Consulting mit seinem Team Finanzinstitute bei Transformationsprojekten. Der gebürtige Wiener ist seit 2019 für EY tätig und war davor u.a. bei internationalen Management-Beratungen tätig.

Amstler besitzt laut den Angaben über zwölf Jahre Erfahrung in der Beratung nationaler und internationaler Finanzinstitute in den Bereichen Strategieentwicklung, Restrukturierung, Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle, bei der Operationalisierung strategischer Initiativen sowie bei der Transformation hin zu einer effizienten und effektiven Gesamtbanksteuerung.