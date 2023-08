Krypto-Assets: Neuer Kurs für Steuerberater

Wien. Trotz kontroversieller Hype- und Bust-Zyklen bleiben Krypto-Assets ein Thema: Für Steuerberater:innen bietet die Kammer-Akademie ASW ein Update.

Zwar habe der große Hype der letzten Zeit für Anleger:innen vielleicht schon die eine oder andere Ernüchterung gebracht, heißt es in der Programmvorstellung der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (ASW) – doch werden Krypto-Assets immer mehr als Zahlungsmittel verwendet und finden so ihren Weg in den Tätigkeitsbereich der Steuerberater:innen.

Die Aufgaben der Zukunft

Auch die Blockchain-Technologie werde vielerorts Bestandteil der Geschäftsprozesse und es werden weiterhin neue Geschäftsmodelle rund Krypto & Co erprobt. Das neue Kursangebot soll laut den Angaben ein Update zu den aktuellen Entwicklungen liefern und das Krypto-Thema auch als potenzieller Bestandteil der Beratungstätigkeit für die eigenen Klient:innen beleuchten.

Das Programm „Krypto-Assets (inkl. Zertifikatsprüfung)“ bietet laut ASW einzeln buchbare Module (Basics & Law, Accounting & Tax), startet ab November und findet teilweise physisch und teilweise online statt.