Neues Fieldfisher-Büro holt Alexander Heitzinger als Counsel

Wien. Anwalt Alexander Heitzinger (31) wechselt als Counsel von SCWP Schindhelm zu Fieldfisher. Er ist auf Corporate- und Immobilienrecht sowie M&A spezialisiert.

Mit Heitzinger verstärke ein Spezialist für internationale M&A und Gesellschaftsrecht sowie Immobilienrecht ab Anfang August das Team des neuen Wiener Fieldfisher-Büros als Counsel, heißt es in einer Aussendung. Er war zuvor bei SCWP Schindhelm tätig und habe unter anderem internationale und österreichische Mandanten bei gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und bei der Implementierung von Joint-Ventures beraten, wie bei der Finanzierung durch das Emittieren von öffentlichen Kapitalmarktanleihen. Auch unterstütze er international tätige Unternehmen in Corporate Litigations, also Rechtsstreitigkeiten rund um Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche.

Das Statement

Thomas Ruhm, Managing Partner von Fieldfisher Austria, zur Ernennung: „Ich freue mich besonders, dass wir mit Alexander Heitzinger einen Spezialisten für Fieldfisher gewinnen konnte – und dass wir mit ihm die international tätige Anwaltskanzlei hier in Wien weiter ausbauen.“ Fieldfisher insgesamt hat laut den Angaben aktuell rund 1.700 Mitarbeiter an 26 Standorten, das Wiener Büro wurde zuletzt eröffnet.