Henkell Freixenet: Ö-Chef übernimmt Deutschland-Verkauf

Sekthersteller. Philipp Gattermayer übernimmt, parallel zu seiner Funktion als österreichischer Geschäftsführer, den Verkauf bei Henkell Freixenet Deutschland.

Neben Philipp Gattermayer, Nikolaus Hagenberg (Controlling & Finanzen), Marcel Szopa (Produktion & Logistik) wird auch Maren Lahm (Marketing) die Geschäftsführung in Deutschland erweitern. Die Oetker-Tochter Henkell Freixenet hat die Umbesetzungen teilweise schon im Frühjahr 2023 angekündigt.

Die Tätigkeit in Österreich

Seine Funktion als Geschäftsführer Henkell Freixenet Austria wird Gattermayer beibehalten. In einer Aussendung werden folgende Meilensteine seiner Tätigkeit der letzten acht Jahre aufgelistet: 2018 erfolgte die Gründung der Henkell Freixenet Austria GmbH, 2019 habe man sowohl mengen- als auch umsatzmäßig klare Marktführerschaft erreicht. Die Marke Henkell sei seit 2022 wieder die bekannteste Sektmarke in Österreich und Mionetto Prosecco wurde als Premiummarke in einem schwierigen Markt eingeführt. „Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass mir diese wichtige Position in der deutschen Geschäftsführung angeboten wurde“, so Gattermayer.