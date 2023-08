M&A-Anwalt Raphael Valenta wird Junior Partner bei KWR

Wien. Rechtsanwalt Raphael Valenta, der im Oktober 2022 zur Wirtschaftskanzlei CMS gewechselt ist, kehrt als Junior Partner in das Gesellschaftsrechtsteam von KWR zurück.

Der auf M&A-Transaktionen spezialisierte Rechtsanwalt Raphael Valenta geht wieder zur Anwaltskanzlei KWR zurück. Er wechselte im Oktober 2022 von KWR zur Wiener Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz und kehrt nun als Junior Partner in das Gesellschaftsrechtsteam von KWR zurück.

Valenta wird sich laut den Angaben als Junior Partner auch beim internationalen Netzwerk Unyer einbringen, dem KWR im März 2023 beigetreten ist. Zu den Mitgliedern des Netzwerks gehören die Kanzleien Luther (Deutschland), Fidal (Frankreich) und Pirola (Italien).

Der Werdegang

Raphael Valenta war von 2017 bis 2019 als Rechtsanwaltsanwärter und von 2019 bis 2022 als Rechtsanwalt bei KWR tätig. Er ist auf M&A-Transaktionen, VC-Investments sowie Start-ups spezialisiert und ist auch in New York als Anwalt zugelassen.

Valenta studierte an der Uni Wien Rechtswissenschaft, verfügt über einen LL.M. der Northwestern Pritzker School of Law in Chicago und über ein Certificate in Business Administration (CBA) der Kellogg School of Management, USA. Vor seiner Zeit bei CMS war Valenta Rechtsanwaltsanwärter bei den Kanzleien Dorda und Vavrovsky Heine Marth.