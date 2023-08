Wintersteiger AG strukturiert um mit HBN

Divisionen werden Töchter. Kanzlei Hule Bachmayr-Heyda Nordberg begleitet die Wintersteiger AG beim Umbau: Die Segmente „Sports“, „Woodtech“, „Seedmech“ u.a. werden Tochterunternehmen.

Wintersteiger ist ein international tätiger Maschinen- und Anlagenbaukonzern. Die Divisionen umfassen Seedmech, Sports, Woodtech und Metals, wobei der Konzern in den ersten drei Divisionen laut den Angaben Weltmarktführer ist. Im Zuge der Umstrukturierung wurden die Teilbereiche „Sports“, „Woodtech“, „Seedmech“ und „Operations“ nun in vier eigens gegründete Tochtergesellschaften ausgegliedert. Weiters wurde die Konzernmutter in „Wintersteiger Holding AG“ umfirmiert, die Corporate Governance an die neue Struktur angepasst und das Grundkapital der Tochtergesellschaften erhöht.

Das soll wesentliche Voraussetzungen für das zukünftige weltweite Wachstum von Wintersteiger schaffen, heißt es dazu weiter. Die Spaltungen betrafen u.a. Arbeitsverhältnisse, Beteiligungen im In- und Ausland, komplexe Vertragsverhältnisse, IP-Rechte in verschiedenen Jurisdiktionen und sonstige Vermögenswerte, so die beratende Kanzlei.

