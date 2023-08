Mindray aus China holt sich DiaSys mit Freshfields

Medizintechnik-Deal. Kanzlei Freshfields berät Mindray Bio-Medical Electronics beim Erwerb von 75 Prozent an DiaSys Diagnostic Systems in Deutschland.

Konkret hat Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer die Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. beim Erwerb von 75 Prozent an der DiaSys Diagnostic Systems GmbH beraten. Mindray ist ein börsenotierter Entwickler, Hersteller und Vermarkter von medizinischen Geräten. Die neue Tochter DiaSys ist in Deutschland ansässig und Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von diagnostischen Systemlösungen. Das Unternehmen hat Produktionsstätten in Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika. Aus der Zusammenarbeit sollen u.a. Vorteile in der Produktentwicklung, der Produktion und dem Geschäft mit großvolumigen Kundengruppen hervorgehen.

Die Beratungsteams

Das grenzüberschreitende Freshfields-Team, das Mindray bei der Transaktion beraten hat, wurde von Partnerin Olga Stürmer und Principal Associate Carsten Haak (beide Corporate/M&A, Frankfurt) geleitet, gemeinsam mit Client Relationship Partner Richard Perks in Hongkong. Zum Kernteam gehörten laut den Angaben außerdem Principal Associate Eva-Maria Hoyler, die Associates Johannes Rogge-Balleer und Agnieszka Chambellan sowie Transcation Lawyer Besdegül Ünsal (alle Corporate/M&A, Frankfurt).

Die Beratung zu Kartellrecht und Foreign Investment erfolgte durch die Partner Alastair Mordaunt (London) und Frank Röhling (Berlin), die Counsel Laurent Bougard (Hongkong) und Uwe Salaschek, die Principal Associates Marie-Theres Urban und Ilka Oberländer sowie die Associates Johann von Pestalozza, Lasse Petersen (alle Berlin) und Chi Chung Chan (Hongkong). Partner Alexander Schwahn, Principal Associate Tobias Franz und Tax Manager Marius Gorski (alle Hamburg) berieten in Steuerfragen.