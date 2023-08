Zwei neue Partner bei EY in Klagenfurt und Linz

Big Four. Wirtschaftsprüferin Kristina Aichwalder (35) und Steuerberater Martin Lehner (39) sind jetzt Partner bei EY in Kärnten bzw. Oberösterreich.

Kristina Aichwalder (35) ist neue Partnerin bei EY Österreich. Die gebürtige Kärntnerin ist seit 14 Jahren bei EY am Standort in Kärnten und Wien tätig. Dort ist sie laut den Angaben für Accounting-Excellence-Themen im Zusammenhang mit dem Jahres- beziehungsweise Konzernabschlusserstellungsprozess sowie der Unterstützung von Digitalisierungsprozessen und Automatisierung des Finanzbereichs zuständig. In den letzten Jahren seien die Themen Digital Finance, Smart Closing und Reporting wichtig geworden. Aichwalder hat Angewandte Betriebswirtschaftslehre an der Alpen-Adria Universität in Klagenfurt studiert.

Neuer Partner am Standort Linz

Martin Lehner (39) ist neuer Partner bei EY Österreich. Seit 2019 verantwortet er die Steuerberatung am Standort Linz. Gemeinsam mit seinem Team berate der gebürtige Oberösterreicher Konzerne und mittelständische Familienunternehmen. Er hat sich dabei laut den Angaben auf Internationales Unternehmenssteuerrecht, Transaktionen und die Verbesserung steuerlicher Prozesse in Unternehmen spezialisiert.

Vor seiner Zeit bei EY war Lehner Universitätsassistent am Institut für Finanzrecht an der Universität Linz und danach mehrere Jahre bei einer internationalen Steuerberatungssozietät tätig. Er ist Mitglied im Fachsenat für Steuerrecht der KSW, Fachautor und -vortragender.