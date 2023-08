Wendel verkauft Constantia Flexibles: Die Kanzleien

Verpackungsindustrie. Binder Grösswang berät als Local Counsel die französische Beteiligungsgesellschaft Wendel beim Verkauf von Constantia Flexibles an One Rock Capital.

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungen mit rund 7.650 Mitarbeitern an 30 Standorten in 16 Ländern. Wendel S.E. und weitere Gesellschafter haben laut den Angaben eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Constantia Flexibles an eine Tochtergesellschaft von One Rock Capital Partners unterzeichnet.

Lead Counsel war dabei Willkie Farr & Gallagher. Binder Grösswang hat Wendel und die anderen Gesellschafter dazu als Local Counsel hinsichtlich des österreichischen Rechts beraten. Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung der vertraglichen Bedingungen und behördlicher Ge­neh­mi­gun­gen und soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen.

Berater der Transaktion