Schönherr berät Greiner bei Verkauf von Perfoam an Trèves

Wien. Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die Greiner-Gruppe beim Verkauf der Automotive-Sparte Greiner Perfoam an die französische Trèves-Gruppe beraten.

Die veräußerte Perfoam Gruppe ist auf Innenverkleidungen und Antriebsstrang-Isolationsteile für Autos spezialisiert. Verkäufer Neveon ist Teil der Greiner Unternehmensgruppe und beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter an 57 Standorte in 17 Ländern. Käufer Trèves mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist ein Hersteller von Schall- und Wärmedämmlösungen für die Automobilindustrie. Der Abschluss der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben.

Der Umfang der Transaktion umfasste laut Kanzlei die Greiner Perfoam GmbH an den Standorten in Enns und Linz, die Greiner Perfoam s.r.o. an den Standorten Tabor und Valašské Meziříči (Tschechien), die Greiner Perfoam Automotive Components, S. de R.L. de C.V. in Mexiko sowie die beiden Joint Venture-Beteiligungen Shenyang Greiner Automotive Components Co, Ltd. und Tianjin Greiner Automotive Components Co, Ltd. in China.

Das Beratungsteam

Das Team bei Schönherr wurde von Partner Robert Bachner und Rechtsanwalt Daniel Wadl geleitet und umfasste die Partner Constantin Benes und Franz Urlesberger, die Rechtsanwälte Johannes Frank und Franziska Oczlon, die Rechtsanwaltsanwärter Verena Krikler und Nikolaus Stepan (alle Österreich) sowie Rechtsanwalt Michal Jendželovský (Tschechien).