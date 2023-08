LexCon findet am 17. Oktober 2023 statt

Fachverlage. Legal und Tax Intelligence stehen bei der LexCon von LexisNexis im Oktober im Fokus. Die Keynote hält Staatssekretär Florian Tursky.

LexisNexis Österreich verspricht für seine Hausmesse LexCon am 17. Oktober 2023 „bahnbrechende Innovationen“ als Power-Ups für den Arbeitsbereich von Rechts- und Steuerprofis. Neben Neuerscheinungen bei den Fachtiteln standen in letzter Zeit u.a. Updates zu Lexis360 sowie weitere Tools auf dem Programm. In den USA startet heuer mit „Lexis+ AI“ außerdem ein Tool, das intelligent auf Fragen reagiert, ähnlich wie ChatGPT.

Digitalisierung in Österreich

Als Keynote werde Staatssekretär Florian Tursky ein Update zum Stand der Digitalisierung in Österreich geben. Die Moderation liegt bei Michael Köttritsch, Ressortleiter Management & Karriere bei der Tageszeitung Die Presse.