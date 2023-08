Trèves-Gruppe kauft Greiner Perfoam mit Wolf Theiss

Automotive. Die Trèves-Gruppe erwirbt die Automotive-Sparte Greiner Perfoam von Neveon mit rechtlicher Beratung von Wolf Theiss.

Die Trèves-Gruppe, ein in Frankreich ansässiger Hersteller von Kfz-Teilen, wird mit rechtlicher Unterstützung von Wolf Theiss das österreichische Automotive-Geschäft Greiner Perfoam GmbH und dessen tschechisches Tochterunternehmen Greiner Perfoam s.r.o. von Neveon erwerben. Die Transaktion soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden und unterliege der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.

Neveon, ein integriertes Schaumstoffunternehmen, das zur Greiner Gruppe gehört, hat laut den Angaben Perfoam, einen Teil seines Automotive-Geschäfts, an die Trèves Gruppe verkauft. Die Transaktion umfasst Perfoam-Standorte in Österreich (Greiner Perfoam GmbH), der Tschechischen Republik (Greiner Perfoam s.r.o. ), Mexiko und Joint Ventures in China. Wolf Theiss fungierte dabei als führender Rechtsberater und hat die Trèves Gruppe in allen Aspekten des österreichischen und tschechischen Rechts beraten, heißt es dazu. Verkäufer Greiner wurde von Schönherr betreut.

Das Beratungsteam

Ein multidisziplinäres Team von Wolf Theiss Anwält:innen unter der Federführung von Partnerin Clara Gordon, die unter anderem von Partner Christian Mikosch (beide Gesellschaftsrecht/M&A) unterstützt wurde, hat die Trèves Gruppe beim Erwerb beraten. Zu den weiteren Teammitgliedern aus dem Wiener Wolf Theiss Büro zählten Partner Matthias Unterrieder (Arbeitsrecht), die Counsels Stefan Wartinger (Kartellrecht), Stefan Horn (Immobilienrecht), Paulina Pomorski (Immaterialgüterrecht/IT) und Harald Strahberger (Öffentliches Recht & Vergaberecht) sowie die Associates Julia Male, Nevena Ilic (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dorothea Arlt (Arbeitsrecht), Sophie Weber, Miranda Ellison (beide Kartellrecht), Julia Moser (Immobilienrecht), Pascal Gstöttner (Immaterialgüterrecht/IT) und Dominik Engel (Öffentliches Recht & Vergaberecht).

Dem Team von Wolf Theiss Prag gehörten die Counsels Tereza Naucova (Gesellschaftsrecht/M&A) und Tomas Kren (Immobilienrecht), die Senior Associates Michal Matous (Gesellschaftsrecht/M&A) und Sabina Krajickova (Arbeitsrecht) sowie Associate Kamila Webb (Gesellschaftsrecht/M&A) an.