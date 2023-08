Privates Geld, Investmentfonds: Zwei neue Partner bei EY

Wien. Roland Unterweger (43) und Stefan Kulischek (47) sind neue Partner bei EY Österreich, zuständig für Wealth and Asset Management bzw. Private Client Services.

Roland Unterweger ist neuer Partner bei EY Österreich, zuständig für den Prüfungsbereich Wealth and Asset Management, heißt es in einer Aussendung. Der gebürtige Kärntner arbeite seit 2005 für EY und ist seit über 15 Jahren als Berater und Prüfer von Banken, Asset Managern und Investmentfonds in Österreich und weltweit tätig.

Unterweger ist studierter Betriebswirt und Wirtschaftspädagoge und Trainer für die Themen Prüfungsmethodik, Digital Audit und Analytics bei nationalen und internationalen Seminaren.

Client Services-Berater und Stiftungsvorstand

Der Wiener Stefan Kulischek (47) ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit über 21 Jahren Berufserfahrung und arbeite seit 2001 bei EY. Er studierte Handelswissenschaften und berate im Bereich Private Client Services vermögende Familien, ihre Stiftungen und Beteiligungsunternehmen in steuerlichen Fragen.

Kulischek ist außerdem Mitglied in Stiftungsvorständen sowie Fachautor zu den Themenschwerpunkten Stiftungen und Vermögensveranlagung.