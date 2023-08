Zwei neue Directors bei Steuerkanzlei TPA in Österreich

Wien. TPA hat Dominik Millner und Christoph Rommer zu Directors ernannt: Sie sind zuständig für Immobilien-Kunden, Krypto-Assets, Kapitalvermögen, Startups u.a.

Das österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA erweitere damit die Führungsriege, heißt es in einer Aussendung: Konkret wurden Dominik Millner und Christoph Rommer mit Juli 2023 zu Directors ernannt. Sie sind beide am TPA Standort in Wien tätig. Insgesamt hat die Steuerkanzlei rund 750 Beschäftigte und 14 Niederlassungen in Österreich.

Die beiden neuen Directors

Dominik Millner (42) verstärke seit November 2022 TPA und betreue Kunden aus dem Immobiliensektor. Aktuell leitet er ein 13-köpfiges IFRS-Team, das sich u.a. mit Bewertungsfragen und der Erstellung von Konzernabschlüssen nach IFRS befasse. Vor seinem Start bei TPA war Millner bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen tätig und habe sich insbesondere mit der Automatisierung von Finanzprozessen beschäftigt. Der Niederösterreicher studierte Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien und hat einen „Master of Legal Studies of European Business Law“ der WU Executive Academy. Er ist Certified Management Accountant (Institute of Management Accountants – USA).

Der gebürtige Golser (Burgenland) Christoph Rommer (36) spezialisierte sich bereits während seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Wirtschaftsuniversität in Wien im Masterlehrgang „Finance und Accounting auf das Steuerrecht. Nach seinem Studienabschluss 2015 führte ihn sein Weg laut den Angaben direkt zu TPA. Sein Beratungsportfolio umfasst unter anderem Kryptowährungen, Kapitalvermögen, Start-ups und Immobilien.

Das Statement

Karin Fuhrmann, Managing Partnerin bei TPA: „Wir freuen uns, dass wir auf engagierte und kompetente Mitarbeiter:innen wie Dominik Millner und Christoph Rommer zählen können. Sie stehen für das starke, motivierte Team von TPA und sind großartige Beispiele für genützte Karrierechancen, die wir unseren top-motivierten Mitarbeiter:innen bieten.“