UNO trifft Privatwirtschaft: Event bei DLA Piper

Wien. Im neuen DLA Piper-Büro sprachen UNIDO-Direktor Stephan Sicars und DLA Piper-Rechtsprofis über Partnerschaften der Vereinten Nationen mit der Privatwirtschaft.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion der internationalen Anwaltskanzlei DLA Piper war Benedetta Audia, Partnerin von DLA Piper in New York und Leiterin der International Development-Praxis von DLA Int., zu Gast in den neuen Räumlichkeiten des Wiener DLA Piper Büros. Sie sprach mit dem Wiener DLA Piper Partner Ricardo Gardini de Andrade und Stephan Sicars, Managing Director of the Environment and Energy Directorate bei United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) über Partnerschaften der UN mit Organisationen aus dem privaten Sektor, heißt es dazu.

Die Diskussion

Auf dem Podium kamen zu Wort:

Edward Smith, Partner von DLA Piper in Washington DC und Leiter der Regulatory and Government Affairs Praxis

Gustavo Gardini, Head of Global Partnerships der Deutschen Bahn

Lucio Martins, Global Compliance und Legal Director bei J&F Investimentos

Sie gaben Einblicke in die verschiedenen Partnerschaftsmodalitäten und konkreten Projektmöglichkeiten, heißt es dazu. Moderiert wurde das Panel von Partner Ricardo Gardini de Andrade, mehrsprachiger und multikultureller Rechtsanwalt mit Erfahrung in internationalen Schiedsverfahren mit Brasilien-Bezug, grenzüberschreitenden Streitigkeiten und Transaktionen in Zusammenarbeit mit internationalen Teams aus verschiedenen Rechtsgebieten.

Die neue Partnerin

Benedetta Audia ist seit Jänner 2023 Partnerin von DLA Piper und Vorsitzende der neu gegründeten internationalen Entwicklungspraxis der Kanzlei. Zuvor war sie 16 Jahre lang als Corporate Legal Advisor und Head of Commercial and Institutional Law Practice bei der UN tätig.

Dabei habe Audia wichtige Streitigkeiten zwischen nationalen Regierungen, multilateralen Organisationen und privaten Unternehmen beigelegt und war an komplexen Schiedsverfahren in einer Vielzahl von Sektoren beteiligt, darunter Infrastruktur, Beschaffung, Gesundheit und Umwelt. Audia: „Die Organisationen der Vereinten Nationen beschaffen jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar aus dem Privatsektor. Insbesondere da die UN versucht, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, könnten ihre Bemühungen, Investitionen und Innovationen anzuziehen, enorme Möglichkeiten für Unternehmen des Privatsektors schaffen, die sich in neuen und aufstrebenden Märkten diversifizieren wollen.“

Ricardo Gardini de Andrade, Partner von DLA Piper: „Wir freuen uns sehr, dass unsere erste gemeinsame Veranstaltung mit der UN in Wien so ein Erfolg war und wir Bewusstsein für dieses neue Kooperationsfeld mit dem Ziel den Austausch zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden zu stärken, schaffen konnten.“