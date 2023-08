Unternehmenskäufe wichtigstes Instrument der Transformation

Management. Eine Studie von Wirtschaftskanzlei Noerr und Technischer Universität München zeigt, dass Unternehmensakquisitionen das wichtigste Instrument für Konzerntransformation sind.

Die Studie basiert laut den Angaben auf Interviews mit 21 Managern. Als die aktuell drei wichtigsten Treiber für Konzerntransformation nannten die Befragten den „technologischen Wandel“, die „Erfüllung von Stakeholder-Erwartungen“ und die „Veränderung des Geschäftsmodells“.

Die Antriebskräfte

Als Treiber, die in Zukunft eine noch größere Rolle spielen werden, wurden von den Befragten ESG, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und der „War for Talents“ genannt. „Wir sehen, dass neben dem Umsatzwachstum softe Faktoren an Bedeutung gewinnen, da Konzerne für Talente attraktiv und für Investoren ,investableʻ bleiben müssen“, so Natalie Daghles, Partnerin und Co-Leiterin des M&A-Teams bei Noerr.

„Zukäufe dienen maßgeblich als Katalysator dieses Prozesses. Sie funktionieren in der Regel besser und schneller als die Entwicklung im eigenen Haus. Eingekauft werden beispielsweise Geschäftsmodelle, die man so noch nicht kannte oder konnte“, so Prof. Isabell Welpe von der TU München. „Erst in späteren Phasen der Konzerntransformation wird dann auf organisches Wachstum und die Entwicklung aus dem Konzern heraus gesetzt.“

Die Motive bei Unternehmenskäufen

Die Befragten nannten als zentrale Motive für Unternehmensakquisitionen:

Einkauf von Know-how-Aktivitäten (Kompetenz-Insourcing)

Technologieerweiterungen

Erweiterung des Produktportfolios

Produkt- und Technologieinnovationen

Entwicklung neuer Produkte

Schutz vor Disruption

Anpassung an technische Erfordernisse oder Marktgegebenheiten

Zugang zu neuen Geschäftsmodellen

Dagegen spielten steuerliche Fragen, Haftungsfragen und rechtliche Konsequenzen sowie Mitbestimmung bei Konzerntransformationen nur eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle für die Befragten, heißt es.

500 Transaktionen analysiert

Im Rahmen einer quantitativen Analyse wurden weiters die Unternehmenskäufe in Deutschland auf ihre transformativen Hintergründe untersucht und sektorspezifische Besonderheiten analysiert. Auf Basis einer Stichprobe von 500 Transaktionen im Zeitraum von 2016 bis 2020 wurden die Strategien der kaufenden Unternehmen analysiert.