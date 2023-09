Digital Senior Accountant – vom operativen Buchhalter zur Rohbilanz

In diesem weiterführenden Lehrgang erhalten Sie das nötige Rüstzeug, um den Anforderungen der Buchhaltung von der Rohbilanz in der Praxis bis hin zur Selbstständigkeit gerecht zu werden. Ihre Fachausbildung + BMD Softwareausbildung = ein einzigartiges Paket (aufgeteilt in Halb- und Ganztage).

In diesem Lehrgang lernen Sie in der Theorie nur jene Teile, welche Sie in der Praxis auch tatsächlich benötigen. Überzeugen Sie sich von unserem Praxisinhalt! Der Fachteil findet ONLINE statt und die BMD Softwareumsetzung geblockt in unserer BMD Akademie Wien. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche für die Praxis. Daher liegen die Schwerpunkte auf 3 Säulen: Buchhaltung – Umsatzsteuer – BMD Softwareausbildung.

Starttermin: 18.12.2023 von 08:00 bis 12:00 Uhr an Ihrem PC-Arbeitsplatz

Weitere Informationen finden Sie hier >>>

(Werbung)