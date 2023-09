Baker McKenzie holt Ex-Energie-Wächter Walter Boltz

Wien. Anwaltskanzlei Baker McKenzie holt den früheren E-Control-Chef Walter Boltz als „Senior Energy Advisor“: Es geht um Strom, Gas und Dekarbonisierung.

Baker McKenzie Wien stärke damit die Expertise im Energiebereich, heißt es in einer Aussendung. Boltz bringe als bekannter Branchenexperte im Bereich Energie- und Gasregulierung im Rahmen einer strategischen Partnerschaft sein Know-how in die Tätigkeitsbereiche der Kanzlei ein.

Boltz leitete u.a. 15 Jahre lang die Österreichische Regulierungsbehörde E-Control, leitete bedeutende Arbeitsgruppen im Gasbereich und trug aktiv zur Entwicklung und Umsetzung wichtiger Gesetzesvorhaben im Energiebereich bei. Er war außerdem u.a. Mitglied des Beschwerdeausschusses der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), Mitglied des Strategischen Beratungsrats der Energy Regulators Regional Association (ERRA), Vizepräsident des Rates der europäischen Energieregulierungsbehörden (CEER) und Aufsichtsratsvorsitzender des ukrainischen Gas-Infrastruktur-Unternehmens MGU. Kein Erfolg war ihm bei seinem Startup OHHO beschieden, das 2016 als digitale Energie-Vermittlungsplattform gestartet wurde.

Die Aufgabe

Walter Boltz übernehme jetzt bei Baker McKenzie Wien die Position des Senior Energy Advisor und greife auf seine umfangreiche Erfahrung auf den österreichischen und europäischen Energiemärkten sowie regulatorische Expertise zurück. Bei Baker McKenzie helfe das den Kunden, bahnbrechende Entwicklungen in den regulatorischen Rahmenbedingungen für Strom, Gas und Wasserstoff zu meistern, wie es heißt.

Die Statements

„Angesichts der beispiellosen Herausforderungen im Energiesektor heißen wir Walter Boltz in unserer Kanzlei willkommen. Seine strategische Erfahrung, die mit unserer globalen Expertise in Einklang steht, gewährleistet einen integrierten Ansatz. Dies ermöglicht es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden noch präziser zu erfüllen“, so Andreas Traugott, Partner und Experte für Energierecht bei Baker McKenzie.

Walter Boltz, Senior Energy Advisor bei Baker McKenzie, wird zitiert: „In einer Zeit der bedeutenden Transformation in der Energiebranche versetzt uns diese Partnerschaft in die Lage, die komplexen rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen der Energiewende geschickt anzugehen. Ich bin sehr beeindruckt von der Breite und Tiefe der Expertise sowie der globalen Reichweite von Baker McKenzie und sehe sie als wichtige Rolle bei der Lösung der Herausforderungen unserer Kunden.“