Promoting the Best-Awards 2023: Die Nominierten

Wien. Am 4. Oktober 2023 vergeben VUJ und Women in Law zum vierten Mal die „Promoting the Best Awards“. Nun wurden die Nominierungen bekanntgegeben.

Die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) und Women in Law vergeben am 4. Oktober 2023 zum vierten Mal die „Promoting the Best Awards“ unter der Schirmherrschaft von Justizministerin Alma Zadic.

Die Nominierten

Die Veranstaltung zeichnet jedes Jahr Vertreter von Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen in verschiedenen Kategorien aus. Die Nominierten für die diesjährige Verleihung sind laut den Veranstaltern:

Beste „21st Century“ Rechtsabteilung:

Zaunergroup Holding

Niederösterreich Bahnen

Refurbed

Beste „Women in Law“ Rechtsanwaltskanzlei:

CMS Reich-Rohrwig Hainz

Beste Legal Tech Innovation:

Blockpit

Jaasper

Österreichische Post

TÜV Austria

c/t Rechtsanwälte

Cerha Hempel & LexisNexis

Beste Rechtsabteilung:

TGW Logistics Group

UniCredit Bank Austria

Mayr-Melnhof Group

Greiner Packaging International

Österreichische Post

Refurbed

TÜV Austria

Mental Health Award:

Baker McKenzie

Refurbed

Beste Juristin 2023:

Jana Eichmeyer (E&H)

Francine Brogyányi (Dorda)

Florina Elisa Ozegovic (Ozegovic & Maiditsch)

Beste Konzipientin 2023: