Rödl & Partner mit neuem Healthcare-Standort

Wirtschaftskanzleien. Rödl & Partner will das Geschäftsfeld Gesundheitswirtschaft ausbauen und holt Medizinrechtler Martin Rehborn für den neuen Standort Dortmund.

Die interdisziplinäre deutsche Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner baue das Geschäftsfeld Gesundheitswirtschaft weiter zielgerichtet aus und eröffne zu diesem Zweck einen neuen Standort in Dortmund, heißt es in einer Aussendung: Medizinrechtler Prof. Martin Rehborn schließe sich mit einem zehnköpfigen Team aus Fachanwälten für Medizinrecht Rödl & Partner an.

Die Organisation

Rehborn Rechtsanwälte ist eine Anwaltssozietät mit Sitz in Dortmund und Spezialisierung auf die medizinrechtliche und wirtschaftsrechtliche Beratung. Ihre Mandanten sind ärztliche Leistungserbringer, medizinische Versorgungszentren (MVZ), Krankenhäuser, Apotheken und Versicherungen. Gemeinsam verstärke man die standortübergreifende strategische Rödl-Geschäftseinheit Gesundheits- und Sozialwirtschaft/NPO unter der Gesamtleitung von Norman Lenger-Bauchowitz in Nürnberg, Köln und Dortmund.