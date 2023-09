LexisNexis: Das sind die besten ESG-Events im September

LexisNexis, führender Anbieter von Legal-Tech-Lösungen, ruft den September 2023 offiziell zum „ESG-Monat“ aus. In diesem Zeitraum konzentriert sich das Unternehmen in seinen Events, seinen Produkten und Lösungen ganz besonders auf die Themen Umwelt, soziale Verantwortung und Governance (ESG). Die kommenden vier Wochen sind gespickt mit spannenden Veranstaltungen und innovativen Angeboten, die das Bewusstsein für ESG-Themen in der Rechtsbranche stärken und die Möglichkeiten für eine nachhaltigere Zukunft aufzeigen sollen. Folgende Highlights erwarten Sie:

The Rule of Law: Wie wirkt sich Rechtsstaatlichkeit auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes aus? ( 8.9.2023 ) Wie wirkt sich Rechtsstaatlichkeit auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes aus? ( Diskussion mit herausragenden Persönlichkeiten der Rechtsbranche am

Compliance Solution Day: Die ESG-Compliance steht beim (21.9.) . Die ESG-Compliance steht beim Jubiläumsevent des Compliance Solutions Day im Fokus. Compliance-Profis treffen sich bereits zum 10. Mal in der Orangerie Schönbrunn

KODEX „Diversity & Inclusion“ widmet Diversität und Inklusion die gebührende Aufmerksamkeit. Erstmals seit dem Bestehen der KODEX-Reihe erscheint ein Band nicht im typischen KODEX-Gelb: Derwidmet Diversität und Inklusion die gebührende Aufmerksamkeit.

Lexis 360® Smart ESG: Mit Nachhaltigkeits-Reporting sorgen. Mit Lexis 360 ®sind Sie schon jetzt gut gerüstet für effizientes Nachhaltigkeits-Reporting, denn ab 2024 müssen Unternehmen in Österreich fürsorgen.

Legal Tech Update “Die Zukunft der Rechtsbranche” mit Future-Law: Der (27.9.) mit Future-Law: Der Event stellt zukunftsweisende Technologien und Innovationen im Rechtsbereich vor, die bei ESG-Strategien unterstützen.

(Werbung)