Ratgeber: Mit Kreativität bei Verhandlungen punkten

Management. Kreativität bringt bei Verhandlungen und im Alltag weiter, heißt es in dem Ratgeber, der Vorworte von nicht weniger als fünf Anwälte-Präsidenten anführt.

Oft staunen wir, wenn jemand in Verhandlungen einen besonders guten Einfall hat und dadurch einen exzellenten Erfolg erzielen kann. Oder wenn es anderen im Berufsleben und im Alltag gelingt, ein Problem auf kreative Weise zu lösen: Kreativität kann sowohl im Job wie im Privatleben weiterhelfen, heißt es beim Verlag Manz.

Rechtsanwalt Ivo Greiter hat in seinem jetzt in 2. Auflage erschienenen Buch (370 Seiten) Beispiele dafür gesammelt, wie Menschen in Verhandlungssituationen und im Alltag zu originellen Ideen gekommen sind – „491 Denkanstöße und 229 Beispiele“, wie der Cover anführt.

Nicht nachahmen, sondern inspirieren lassen

Greiter will damit keineswegs zur Imitation animieren, sondern die Augen der Leser:innen öffnen. Seine Erkenntnis lautet so: Analysiert man, welcher Weg von anderen beschritten wurde, fördere dies die eigene Kreativität. Und das Beste daran: Kreativität könne anhand von Vorbildern eingeübt werden – sie ist erlernbar.

Die erste Auflage erschien 2001 und war laut Verlag bald darauf vergriffen. Nun schritt man also zu einer erweiterten und aktualisierten Neuauflage, die zahlreiche Denkanstöße und Beispiele enthalte, für Verhandlungen in Wirtschaft, Politik, Werbung, Rhetorik, Freizeit und Alltag.

Kreativität bringt Vorteile

Explizit an User:innen mit Rechts- oder sonstigen Beraterberufen richtet sich das Buch nicht, der Autor bekommt aber trotzdem eine Menge Schützenhilfe von dort: Greiter selbst kann auf über 40-jährige Tätigkeit in der Tiroler Rechtsanwaltskammer verweisen und die Neuerscheinung fährt nicht weniger als fünf Vorworte von Anwaltskammer-Präsident:innen auf: