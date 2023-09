Alvarez & Marsal: Bernhard Engel leitet Österreich & CEE

Transaktionsberater. Alvarez & Marsal holt Bernhard Engel als Managing Director für das neue Büro Wien: Er soll die Expansion in Mittel- und Osteuropa leiten.

Managing Director Bernhard Engel wird das Österreich- und CEE-Geschäft von Alvarez & Marsal (A&M) in Wien leiten, wo er auch die Financial Industry Advisory Services-Praxis (FIAS) des Unternehmens in der DACH-Region mitverantworten wird. Die strategische Besetzung für das Geschäft von A&M in Österreich und CEE zeuge von der wachsenden Bedeutung dieser Märkte.

In enger Zusammenarbeit mit Managing Director David Edmonds in London werde Engel ein wachsendes, engagiertes Senior-Team mitleiten, um die in der DACH-Region ansässigen Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (FS) zu unterstützen, kündigt das u.a. auf Restrukturierungsberatung spezialisierte Unternehmen an. A&M konzentriert sich laut den Angaben auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management und hat derzeit weltweit rund 8.000 Beschäftigte. Zielgruppe seien Unternehmen, Aufsichtssräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden.

Auf Expansionskurs

In den letzten Monaten hat das Beratungsunternehmen mit HQ in New York zahlreiche neue Führungskräfte ernannt, u.a. in Indien und Saudi-Arabien. In Australien wurden fünf Managing Directors ernannt, die alle von KPMG geholt wurden; ihr Chef David Willis war zuvor Head of Private Equity by KPMG Australia. Und Deutschland-Co-Geschäftsführer Jürgen Zapf hat in einem Interview mit dem Handelsblatt den Einstieg in die Steuerberatung angekündigt. Man könne damit künftig alle Beratungsaspekte bei Transaktionen abdecken, ohne externe Unterstützer zu brauchen.

Die Laufbahn

Mit Bernhard Engel habe man einen Branchenexperten für die Eröffnung des österreichischen Büros gewonnen, um auf die wachsende Nachfrage in der Region nach Performance-Verbesserung, Bilanzoptimierung und M&A zu reagieren, so A&M. Engel ist demnach Spezialist für Performance- Verbesserung, Bilanzoptimierung und Wertschöpfung durch M&A im FS-Bereich. Vor A&M war er CEO des in Private-Equity-Besitz befindlichen FS-Unternehmens AxFina und FS Industry and Deals Leader bei PwC, wo er einen branchenübergreifenden Geschäftsbereich für Transaktionen in Österreich und CEE aufbaute. Er leistete demnach Pionierarbeit bei Transaktionen von notleidenden Krediten über synthetische und True-Sale-Verkaufsstrukturen in der gesamten DACH-Region.

Davor war er Leiter des Kapitalmanagements und des Credit- Treasury bei UniCredit, wo er Banken in der Ukraine und Kasachstan mit Garantie- Transaktionen restrukturierte. Er strukturierte und emittierte auch eine der größten Verbriefungen (8 Mrd. €) zur Kapitalbeschaffung und führte die erste NPL-Portfoliotransaktion Österreichs durch. Engel habe mehr als 100 Transaktionen, Umstrukturierungen und Optimierungsprogramme in Europa als Berater, Auftraggeber und Investor abgeschlossen.

Die Statements