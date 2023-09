Dorda: Ida Woltran ist jetzt Anwältin im IT/IP Team

Wien. Ida Woltran (29) ist jetzt Anwältin bei Wirtschaftskanzlei Dorda. Sie ist auf Immaterialgüter- und IT-Recht spezialisiert.

Woltran ist seit 2019 im IT/IP Team der Kanzlei unter der Leitung von Dorda-Managing Partner Axel Anderl und auch Mitglied der Digital Industries Group. Ihr Fokus liegt laut den Angaben auf Immaterialgüter- und IT-Recht. Insbesondere ist sie auf IT-Verträge sowie Urheber- und Patentrecht spezialisiert.

Die Laufbahn

Zuvor war Woltran in der Rechtsabteilung von Philip Morris Austria tätig und sammelte bei Wiener Anwaltskanzleien Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des österreichischen und internationalen Wirtschaftsrechts. Sie ist Fachvortragende an der FH Campus 02 in Graz und der Uni Wien.

Das Statement

„Die Entwicklung und Förderung unseres talentierten Nachwuchses hat für die erfolgreiche Zukunft von unserer Digital Industries Group und für Dora maßgebliche Bedeutung. Wir freuen uns gemeinsam mit Ida Woltran über ihre Eintragung als Anwältin“, so Axel Anderl, Managing Partner und Head of Digital Industries Group: “Ich freue mich sehr, dass ein weiteres unserer tollen Talente den Sprung zur Anwältin geschafft hat und unser Team nun auch auf der nächsten Ebene unterstützt sowie gendermäßig ausgleicht. Damit gewinnen wir noch mehr an Diversität, Expertise und Schlagkraft.“