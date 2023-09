Finanzrecht: Carmen Redmann-Wippel neu bei Taylor Wessing

Wien. Carmen Redmann-Wippel (32) Anwältin in Österreich und UK, ist neu im Bank- & Finanzrecht-Team von Taylor Wessing. Sie kommt von der OeEB und soll bei Green Loans ausbauen.

Redmann-Wippel ist konkret Rechtsanwältin in Österreich sowie Solicitor in England und Wales. Seit Anfang September verstärke sie als Counsel das Bank- & Finanzrecht-Team von Taylor Wessing Wien. Sie unterstütze auf Unternehmens- wie auch auf Bankenseite und sei vor allem auch auf die Beratung in allen Arten von Finanzierungstransaktionen sowie aufsichtsrechtlichen Thematiken und in der Vertretung von Banken gegenüber Behörden spezialisiert. Ein weiteres Thema von Redmann-Wippel ist Sustainable Finance/ESG mit dem Schwerpunkt auf „Green- and Sustainability-linked Loans“.

Die Laufbahn

Nachdem sie viele Jahre in einer internationalen Kanzlei im „Global Transactions“-Team tätig gewesen war und u.a. ein Secondment bei einer der größten österreichischen Banken absolviert hatte, war Redmann-Wippel bei der Entwicklungsbank der Republik Österreich (OeEB) für die Beratung von nachhaltigen (Projekt-)Finanzierungen und Investitionen in Entwicklungsländern aus Sicht des österreichischen und englischen Rechts zuständig.

Die Statements

Redmann-Wippel wird in einer Aussendung zitiert: „Abgesehen von einem sehr abwechslungsreichen, weil auch internationalen Betätigungsfeld bei Taylor Wessing freue ich mich darauf, meine bisherigen Erfahrungen nun wieder als Anwältin einsetzen zu können.“

Claudia Steegmüller, CEE Head of Banking & Finance bei Taylor Wessing: „Carmen Redmann-Wippel wird das Team mit ihrer vielseitigen Erfahrung bereichern und uns zusätzlich dabei unterstützen, das Beratungsfeld ‚Sustainable Finance‘ auszubauen. Wir haben zuletzt schon vermehrt im Zusammenhang mit nachhaltigen Finanzierungen beraten und die Nachfrage geht steil nach oben – sowohl auf Unternehmens- als auch auf Investorenseite. Mit Carmen Redmann-Wippel haben wir nun eine Expertin im Team, die auch diesen Bereich hervorragend wird abdecken können.“