Investmentfonds: 27% machen auf ESG, nur 0,5% sind richtig grün

Finanzvermögen. Die Flutwelle nachhaltiger Fonds rollt: Schon 575 Investmentfonds in Österreich haben „Nachhaltigkeitsbezug“, doch nur 10 davon sind „dunkelgrün“ gemäß SFDR, so die FMA.

Zu den großen Trends, die sich auf dem Investment-Markt auswirken, gehört neben Ukraine-Krieg und Inflation bzw. Zinsanstieg der Boom bei grünen Investments. Zunächst zu den Kriegsfolgen: Nach dem für österreichische Asset Manager besonders schwierigen Jahr 2022, bei dem die Kapitalmarktturbulenzen in Folge des Überfalls Russlands auf die Ukraine knapp mehr als € 30 Mrd. des verwalteten Vermögens vernichteten, hat im 1. Halbjahr des heurigen Jahres wieder eine langsame Erholung eingesetzt, berichtet die Finanzmarktaufsicht FMA in ihrem aktuellen Quartalsbericht.

Demnach stieg das Fondsvermögen in Österreich von € 200,25 Mrd. zum Jahresultimo 2022 um € 7,4 Mrd. oder 3,7% auf € 207,65 Mrd. zum 30. Juni 2023.

Davon entfiel ein Plus von € 4,0 Mrd. oder +2,0% allein auf das 2. Quartal.

Hatten die Fonds 2022 Nettomittelabflüsse von € 465 Mio. zu verkraften, so brachte 2023 wieder Nettomittelzuflüsse: im 1. Quartal waren es konkret € 166 Mio., im 2. € dann sogar 1,58 Mrd.

Aktienfonds wachsen stark, Immofonds bauen ab

Gegliedert nach Veranlagungsstrategien gab es im 2. Quartal den stärksten Vermögenszuwachs bei Aktienfonds, den größten Rückgang bei Immobilienfonds: So betrug das Fondsvermögen zum 30.6.2023:

bei Mischfonds € 95,0 Mrd. (+1,2% oder + € 1,1 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal),

bei Rentenfonds € 55,7 Mrd. (+1,8% oder + € 1,0 Mrd.),

bei Aktienfonds € 40,3 Mrd. (+5,8% oder + € 2,2 Mrd.),

bei Immobilienfonds € 10,6 Mrd. (-3,0% oder – € 0,3 Mrd.),

bei kurzfristigen Rentenfonds € 4,4 Mrd. (+1,7% oder + € 75,1 Mio.),

bei Private Equity Fonds € 1,1 Mrd.

sowie € 0,4 Mrd. in sonstigen Fonds.

Zum Stichtag waren in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften (KAG) und 60 Alternative Investmentfonds Manager (AIFM), gleich viele wie in den beiden Quartalen davor, zugelassen. Diese hatten 878 (+1) „Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren“ (OGAW) sowie 1.213 (+6) „Alternative Investmentfonds“ (AIF) aufgelegt. Nach Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.139 Misch-, 428 Renten-, 355 Aktien-, 51 kurzfristige Rentenfonds, 41 Private Equity Fonds, 19 Immobilienfonds sowie 58 sonstige Fonds, in Summe also 2091 Stück.

Viele haben Nachhaltigkeitsbezug, doch nur 1% sind dunkelgrün

Bei der Marktentwicklung zeigt sich, dass immer mehr Fonds ein wenig „ESG“ in die Strategie einbauen, doch nur wenige dies strikt auslegen:

So sind laut FMA konkret 575 Fonds (Q1-23: 550) als Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach der „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (SFDR) einzustufen, das ist mehr als ein Viertel aller Fonds (rund 27,5%).

Allerdings sind nur 10 Fonds als „dunkelgrüne Fonds“ gemäß Artikel 9 SFDR einzustufen, so die FMA.

Alle mehr oder weniger nachhaltigen Fonds zusammen verwalten bereits ein Fondsvermögen von € 89,48 Mrd., das sind stolze 40 Prozent des Gesamtvermögens. Davon entfallen allerdings € 87,09 Mrd. auf bloß „hellgrüne Fonds“ (Artikel 8 SFDR).

Die Herkunftsländer

Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) waren Ende des 2. Quartals 8.040 OGAW (+10 im Vergleich zum Vorquartal) und 2.915 AIF (+172 im Vergleich zum Vorquartal) ausländischer KAG und AIFM zum Vertrieb in Österreich notifiziert. Nach Herkunftsländern seien dabei insbesondere Luxemburg, Irland, Deutschland und Frankreich hervorzuheben.