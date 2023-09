Deutsche Beteiligungs AG übernimmt ELF: Die Berater

Frankfurt. Clifford Chance berät bei der strategischen Partnerschaft der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) mit ELF Capital Group.

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat laut den Angaben den Eigner der ELF Capital Group bei der Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beraten. Die DBAG erweitere damit ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital und beteilige sich mehrheitlich an der ELF Capital Group, zu der unter anderem die ELF Capital Advisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gehört. Der Vollzug der Transaktion und die Erstkonsolidierung der ELF Capital Group seien für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 geplant.

Die Transaktion

Die DBAG beabsichtige, sich mit 100 Mio. Euro als Limited Partner an den ELF Capital-Fonds zu beteiligen. Später soll ELF komplett übernommen werden: Die Transaktion sei auf eine stufenweise Aufstockung der DBAG-Beteiligung an der ELF Capital Group auf 100% in den nächsten fünf Jahren angelegt.

Die ELF Capital Advisory GmbH berät Fonds, die flexible Private-Debt-Finanzierungen für etablierte, marktführende mittelständische Unternehmen mit geografischem Fokus auf die DACH-Region, Benelux und Skandinavien anbieten. Das Clifford Chance Beratungsteam stand unter der Leitung von Partner Thomas Krecek (Corporate/M&A, Frankfurt).