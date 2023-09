Ranking: ERGO Versicherung wird „Service-Champion“ 2023

Wien. Die ERGO Versicherung hat 2023 eine Erstplatzierung bei den „Service-Champions“ von ServiceValue und Goethe-Universität Frankfurt erzielt, zum neunten Mal in Folge.

Zum neunten Mal sichert sich die ERGO Versicherung die Erstplatzierung und die Auszeichnung zum „Service-Champion“ 2023 in der Sparte Versicherungen: Kunden und ihre Bedürfnisse ins Zentrum des Handelns zu stellen, zähle für Ergo in Österreich zu den wichtigsten Unternehmenszielen, so die Assekuranz, zu der neuerdings auch Rechtsschutz-Marke D.A.S. gehört, in einer Aussendung.

Das Ranking

ServiceValue GmbH und Goethe-Universität Frankfurt am Main haben konkret im August erneut das laut den Angaben größte Service-Ranking Österreichs durchgeführt. Hinter den jährlich eruierten „Service-Champions“ stehe eine repräsentative Online-Kundenumfrage zum erlebten Kundenservice. Über 250.000 Kundenmeinungen zu 842 Unternehmen und 67 Branchen wurden berücksichtigt. Bewertet wurde der erlebte Kundenservice anhand des „Service Experience Score“ (SES). Es wurden nur Angaben bestehender sowie ehemaliger (mit maximal 36 Monate zurückliegendem Letztkontakt) Kunden berücksichtigt.

„Die richtigen Stellschrauben“

„Auch in diesem Jahr wieder Branchensieger in der Sparte Versicherung zu sein, bestätigt uns darin, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die richtigen Stellschrauben in punkto Kundenzufriedenheit richten“, so Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung in Österreich: „Neben unserer produktbezogenen Kompetenz unterstreicht dieses Umfrageergebnis erneut unsere Qualität im Servicebereich und damit in der Erfüllung von Kundenbedürfnissen.“

Das Gold-Ranking

Unter 28 Versicherungen habe sich die ERGO Versicherung in Österreich mit einem Wert von 77,2 Prozent im erlebten Kundenservice durchgesetzt, während der Branchenmittelwert bei 69,0 Prozent lag. Darüber hinaus sicherte sich ERGO im Gesamt-Ranking aller Unternehmen wieder den „Gold“-Rang, heißt es dazu.

Die ERGO Versicherung AG ist Teil der ERGO Group und somit der Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Im Rahmen strategischer Kooperationen mit den Partnern UniCredit/Bank Austria und Volksbanken sowie über den eigenen Außendienst, angeschlossene Makler, Agenturen und den Direktvertrieb bietet sie ein Produktsortiment an Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfall- sowie Rechtsschutzversicherungen für den privaten sowie betrieblichen Bereich.