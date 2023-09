Barkapitalerhöhung der Talanx AG mit Hengeler Mueller

Versicherer. Hengeler Mueller begleitet eine Barkapitalerhöhung der Talanx AG in Kombination mit einer Aktienplatzierung durch Aktionär HDI.

Die deutsche Talanx AG – sie gehört zu den europäischen Marktführern unter den Assekuranzen – hat heute eine Barkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt, die den Streubesitz sowie die Handelbarkeit der Aktie erhöhen und ihre Position in Aktienindizes festigen soll, heißt es in einer Aussendung der beratenden Kanzlei Hengeler Mueller.

Die Transaktion

Demnach wurden neue Aktien aus genehmigtem Kapital in einem Gesamtvolumen von ca. 300 Millionen Euro unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Zudem habe Mehrheitsaktionär HDI V.a.G. zusätzlich Talanx-Aktien aus Eigenbesitz in einem Gesamtvolumen von ca. 100 Millionen Euro zu denselben Konditionen platziert, so dass sich dessen Anteil am Grundkapital der Talanx auf ca. 76,7% verringere.

Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hannoveraner Wertpapierbörse werde voraussichtlich am 25. September 2023 erfolgen.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller waren Dirk Busch (Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht; Partner, Federführung), Caspar Haarmann (Counsel, beide Düsseldorf), Pascal Brandt (Düsseldorf/Frankfurt) und Marian Aurin (Düsseldorf, beide Associates).