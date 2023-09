DTCP holt sich Mehrheit an maincubes mit Latham & Watkins

Frankfurt/Düsseldorf. Das Investmenthaus DTCP holt sich die Mehrheit am deutschen Rechenzentren-Betreiber maincubes mit Kunden wie der Bundes-IT. Latham & Watkins ist behilflich.

Latham & Watkins hat Digital Transformation Capital Partners (DTCP) bei einer weiteren Investition in maincubes beraten, einem führenden Betreiber von Rechenzentren mit Sitz in Frankfurt. DTCP werde durch das neuerliche Investment der Mehrheitsgesellschafter von maincubes und werde dessen Wachstumsstrategie weiter unterstützen. Art-Invest bleibe dem Unternehmen als Minderheitsgesellschafter erhalten, heißt es in einer Aussendung.

Aktuell errichtet maincubes sein neues Berliner Rechenzentrum „BER01“ mit 19.000 Quadratmetern Brutto-Grundfläche auf dem Campus GoWest (Stadtteil Schmargendorf). Nach der geplanten Fertigstellung 2024 werde das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), der zentrale IT-Dienstleister der deutschen Bundesverwaltung, dort als Kunde einziehen. Geworben wird mit höchsten Sicherheitsstandards (und EU-Serverstandort), das Umweltgütesiegel Blauer Engel wird angestrebt. Weitere Standorte in Europa sollen dazukommen.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham & Watkins waren Alexander Stefan Rieger (Partner, Frankfurt), Tobias Larisch (Partner, Düsseldorf, gemeinsame Federführung), Susanne Decker (Partner), Joscha Müller (Associate, beide Frankfurt), Jakob Baldes, Alexander Pfeiffer (beide Associate, Düsseldorf, alle Corporate) und Tobias Klass (Partner, Tax, Hamburg).