Webinar: Greenwashing bei Immos kann teuer werden

ESG-Mogelpackungen. Grüne Immowerbung kann Millionen kosten, warnt Kanzlei Taylor Wessing. Morgen gibt es ein Webinar dazu.



Das Thema ESG gewinnt immer mehr an Bedeutung – auch im Bau- und Immobiliensektor. Der Beratungsbedarf in Sachen Nachhaltigkeit steige bei den Klient:innen deutlich, heißt es bei Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing. Ein großes Thema der Beratung seien dabei die „Green Claims“: Manche der von Bauunternehmen (zu Unrecht) aufgestellten Behauptungen können teuer werden, heißt es.

Die Themen

Gemeinsam mit Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Consultatio will Taylor Wessing in einem kostenlosen Webinar am 21.9.2023 ein Licht auf grüne Versprechen bei Immobilien werfen. Die Themen sind demnach:

Die Regeln für Green Advertising in Österreich

Möglichkeiten und Risiken duch die geplanten EU-Gesetze

Ist die Bezeichnung „Klimaneutrale Immobilien“ zulässig?

Werben mit Gebäudezertifikaten

Der Kundenkreis der Werbung (Investor vs Privatkunde)

Vorsicht bei Zukunftsversprechen, mehrdeutigen Aussagen und dem „grünen“ Anstrich

Nachhaltigkeit in der Bilanz

Verpflichtende Berichterstattung für KMUs

Es referieren online: Martin Prohaska-Marchried und Martina Stranzinger von Taylor Wessing sowie Helmut Knittelfelder und Philip Stagel von Consultatio.