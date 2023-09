Christina Klapf wird Anwältin bei Wirtschaftskanzlei fwp

Wien. Die steirische Juristin Christina Klapf (29) ist jetzt Rechtsanwältin bei fwp. Ihre Themen sind u.a. öffentliches Wirtschaftsrecht, Abfall- und Umweltrecht.

Klapf ist seit April 2022 bei der Wiener Wirtschaftskanzlei fwp an Bord und vor allem in den Bereichen öffentliches Wirtschaftsrecht, Abfallrecht, Planungs-, Umwelt- und Vergaberecht spezialisiert, heißt es in einer Aussendung der Kanzlei. Seit ihrer Angelobung unterstütze Christina Klapf das Team rund um fwp Partner Michael Hecht nun als Rechtsanwältin.

Das Statement

„Christina Klapf überzeugt mit ihrer fachlichen Kompetenz. Wir sind froh, sie als Teil unseres Teams zu haben und freuen uns darauf, ihre weitere Entwicklung als Rechtsanwältin begleiten zu dürfen“, so fwp Partner Michael Hecht.