Sechs neue Partner bei Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss

Anwälte & Business. Sechs Neuzugänge gibt es im Partnerteam von Wolf Theiss an den zentral- und osteuropäischen Standorten, darunter Bukarest, Warschau und Wien.

Die Ernennung von sechs Partnerinnen und Partnern in Belgrad, Bratislava, Bukarest, Wien und Warschau zeige das strategische Wachstum in der CEE/SEE Region und erweitere das interdisziplinäre Beratungsportfolio von Wolf Theiss, heißt es dazu in einer Aussendung.

Die neuen Partner

Zeno Grabmayr ist Mitglied des Banking & Finance-Teams in Wien. Er berate Mandanten in den Bereichen Banking & Finance sowie M&A und Unternehmensrecht, wobei sein besonderer Schwerpunkt auf Transaktionen im Finanzsektor, Distressed M&A, Restrukturierungen und Finanzierungen liege. Grabmayr war zuvor u.a. bei Slaughter and May in London tätig, einer „Magic Circle“-Kanzlei.

Adelina Iftime-Blagean ist primäre Ansprechpartnerin für arbeitsrechtliche Agenden sowie IP & IT bei Wolf Theiss in Bukarest. Im Laufe ihrer über 15-jährigen Karriere habe sie eine Vielzahl von Transaktionen und Projekten in den Bereichen Arbeitsrecht, Datenschutz und Compliance betreut, sowohl im Rahmen von grenzüberschreitenden Mandaten als auch auf nationaler Ebene. Zu den Mandanten gehören Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Transport, Agrarwirtschaft, Energie, TMT, FMCG und dem öffentlichen Sektor.

Maciej Olszewski ist Mitglied des Corporate/M&A-Teams von Wolf Theiss in Warschau. Mit über 15 Jahren Erfahrung habe er sich auf Unternehmenstransaktionen spezialisiert, darunter Share und Asset Deals, Eigenkapitalinvestitionen, Unternehmensumstrukturierungen, Joint Ventures sowie Beratung iZm regulatorischen Vorschriften. Vor seinem Wechsel zu Wolf Theiss war er für internationale Anwaltskanzleien in Warschau und London tätig und verfügt über Erfahrung in der Beratung von Infrastruktur- und erneuerbaren Energieinvestitionen.

Aleksandar Ristić ist Mitglied des Corporate und Disputes Teams von Wolf Theiss in Belgrad und spezialisiert auf M&A- und Unternehmensrechtsthemen, einschließlich Unternehmensstreitigkeiten und Compliance/Corporate Investigations. Zudem verfüge er über umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Streitbeilegung. Er berate nebst gerichtlichen Streitigkeiten auch in Schiedsverfahren sowie in komplexen Insolvenz- und Restrukturierungsfällen in Serbien.

Bruno Štefánik ist Mitglied des Corporate/M&A Teams von Wolf Theiss in Bratislava. Seit mehr als zehn Jahren berate er Mandanten in verschiedenen unternehmensrechtlichen Angelegenheiten, darunter M&A, Restrukturierungen und in regulatorischen Fragestellungen. Vor seiner Kariere bei Wolf Theiss war er in einer internationalen Anwaltskanzlei im Bereich Unternehmensrecht tätig.

Stefan Wartinger ist Mitglied des Teams für Wettbewerbs- und Kartellrecht von Wolf Theiss in Wien. Seine Tätigkeit umfasse komplexe Kartell- und Missbrauchsverfahren vor der Europäischen Kommission und österreichischen Gerichten sowie Kronzeugenanträge auf nationaler und EU-Ebene. Er verfüge weiters über langjährige Erfahrung in der Beratung zu Fusionskontrollverfahren auf nationaler und EU-Ebene. Vor seiner Karriere bei Wolf Theiss war er viele Jahre Teil des Kartellrechtsteams einer anderen österreichischen Anwaltssozietät.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, sechs außergewöhnliche Kolleginnen und Kollegen im Kreis der Partner begrüßen zu dürfen, und damit unsere Marktpräsenz und unser Dienstleistungsportfolio in der CEE/SEE-Region weiter auszubauen. Die Förderung von Exzellenz und Talenten im Unternehmen hat große Bedeutung für Wolf Theiss. Sie ermöglicht es uns, unsere Mandanten über viele Jahre hindurch als verlässlicher Partner in der gesamten Region zu begleiten“, so Sebastian Oberzaucher, Managing Partner von Wolf Theiss.