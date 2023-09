Martin Lanner wird Junior Partner im Arbeitsrechtsteam von KWR

Wien. Der auf Arbeitsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Martin Lanner wechselt zur Kanzlei KWR. Er tritt als neuer Junior Partner in das Team von Partnerin Anna Mertinz ein.

Rechtsanwalt Martin Lanner verstärkt als neuer Junior Partner das Arbeitsrechtsteam von Partnerin Anna Mertinz bei der Wiener Rechtsanwaltskanzlei KWR Karasek Wietrzyk. Die Schwerpunkte von Lanner liegen im Arbeitszeitrecht, im Arbeitsrecht bei der Rekrutierung von Arbeitskräften aus Drittstaaten sowie in der arbeitsrechtlichen Begleitung von M&A-Transaktionen, heißt es dazu.

Die Kanzlei will die Arbeitsrechtspraxis in Zukunft weiter ausbauen, so KWR-Managing Partner Thomas Frad: „Mit Martin Lanner konnten wir einen hervorragenden Experten zur Verstärkung unserer etablierten Arbeitsrechtspraxis gewinnen, die sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat. Auch in Zukunft wollen wir dieses Fachgebiet weiter ausbauen.“

Der Werdegang

Mag. Martin Lanner (32) hat an der Uni Wien studiert und war während dem Studium Praktikant in der Rechtsabteilung einer österreichischen Bank. Nach Abschluss des Studiums (2015) und Absolvierung der Gerichtspraxis (2015/16) trat Martin Lanner als Rechtsanwaltsanwärter bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Schindler ein. Im November 2020 wurde er in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen und arbeitete seitdem im Arbeitsrechtsteam von Schindler als Anwalt.