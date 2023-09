SteuerExpress: Neue BFG-Erkenntnis zu Arbeitskräfteüberlassung vs. Werkvertrag und mehr

Wann ist von einer Arbeitskräfteüberlassung auszugehen, wann von einem Werkvertrag? Gerade in der Baubranche stellt sich diese Frage regelmäßig. Informieren Sie sich im aktuellen Newsletter über das aktuelle BFG-Erkenntnis, das auf die Aspekte dieser Abgrenzung näher eingeht, zusammengefasst von Christian Wesener. Weiters finden Sie spannende Entscheidungsbesprechungen, zB zur Aufteilung des Familienbonus Plus, zum Antrag einer in der Schweiz ansässigen Kapitalgesellschaft auf Nichtfestsetzung der KöSt uvm.

