Das war der Compliance Solutions Day 2023: „Alles bleibt anders“

Wien. Der Compliance Solutions Day ging am 21.9.2023 zum 10. Mal über die Bühne: Es ging um die Zähmung der KI durch die EU, den ESG-Trend als Compliance-Baustelle und mehr.

Unter dem Motto „Alles bleibt anders“ feierte der Compliance Solutions Day am 21. September 2023 seine bereits zehnte Austragung, so eine Aussendung von LexisNexis: Rund 250 Besucher:innen folgten der Einladung zum Compliance Solutions Day 2023 in der Orangerie des Schloß Schönbrunn in Wien. Vor Ort waren 18 „Lösungsanbieter:innen“ (Aussteller bzw. Partner): ARS, EQS Group, Hagemann, Klarity, LexisNexis Deutschland, M.I.T. e-solutions, NAVEX, Sponge, StoneTurn, targens und Whistleblower Software; weiters die Wirtschaftskanzleien Brandl Talos, CMS, fwp, Schönherr und Taylor Wessing sowie die Big Four-Multis KPMG und PwC.

Kann die EU die KI zähmen?

Zum Auftakt begrüßte Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis, Sandra Wachter: Die Professorin für Technologie und Regulierung am Oxford Internet Institute der Universität Oxford ging in ihrer Keynote auf die spannende Frage ein, ob der EU AI Act – die weltweit erste Regulierung künstlicher Intelligenz – eine faire, transparente und verantwortliche KI tatsächlich garantieren kann.

Den Hauptteil der laut den Veranstaltern größten Compliance-Konferenz Österreichs bestritten die insgesamt 18 Lösungsanbieter:innen, die den Besuchern ihr Know-how präsentierten, heißt es weiter: Die Fachvorträge deckten zahlreiche Themen ab, wobei der Schwerpunkt auf den neuen Rechtsmaterien ESG (Environment, Social, Governance) und Künstliche Intelligenz lag.

Die grünen Trends in der Wirtschaft

Im Rahmen von ESG werden Nachhaltigkeit, Klimaschutz und faire Arbeitsbedingungen – auch in der Lieferkette – immer stärker gesetzlich geregelt und fallen damit in den Zuständigkeitsbereich der Compliance: Mit dieser spannenden neuen Rechtsmaterie werden sich auch Compliance-Verantwortliche künftig intensiv beschäftigen, heißt es.

LexisNexis-Chefin Susanne Mortimore hält es für wichtig, hier schnell zu reagieren: „Das Lieferkettengesetz sowie die neuen Berichtsstandards nach der CSRD-Richtlinie werfen große Schatten voraus. Bei LexisNexis haben wir es uns zum Ziel gesetzt, unsere Kund:innen bereits jetzt auf die erweiterte Berichterstattung vorzubereiten.“

Diskussion zu „Compliance im Wandel“

Nach der Mittagspause debattierte ein Panel aus Compliance- und Rechtsprofis, Manager:innen und Experten über „Alte und neue Allianzen der Compliance-Funktion in Zeiten beschleunigten Wandels“. Mit dem Antikorruptionsexperten, Fachautor und Ex-BIA-Chef Martin Kreutner diskutierten Hiltrud Werner, ehemalige Vorständin Integrität und Recht bei VW, Lina Xu-Fenz, Leiterin der Internen Revision der Helvetia Versicherungen AG Österreich sowie René Wenk, Direktor Landesrechnungshof Burgenland.

Mit Harald Katzmair wurde zum Abschluss des Vortragreigens das Netzwerken an sich in den Fokus gerückt. Katzmair ist der Pionier sozialer Netzwerkanalysen in Österreich. In seiner Keynote und im Podiumsgespräch mit Journalist Michael Köttritsch (Die Presse) erläuterte er die „(Un)Möglichkeit des Compliant Networking“.

Der Abschluss des Jubiläums-Events

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde dann das zehnjährige Jubiläum des 2014 erstmals ausgetragenen Compliance Solutions Day ausgiebig gefeiert, wobei auch das Networking zu seinem Recht kam. Der Compliance Solutions Day sei zu einem Fixpunkt der Branche geworden, freut sich Kathrin-Theres Hagenauer, Director Content Creation & Acquistion von LexisNexis Österreich: „Compliance-Officer müssen Netzwerke knüpfen, um ihrer Rolle gerecht werden zu können. Neben den fachlichen Updates werden bei unserer Konferenz viele gute Gespräche geführt und wertvolle Erfahrungen ausgetauscht.“

Comedy und zufriedener Ausblick

Als humoristischer Höhepunkt der Jubiläumsparty war die anschließende Performance von „Maschek“ gedacht: Die Wiener Kabarett-Gruppe – Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun, Robert Stachel – warf einen humoristischen Blick auf Politik, Gesellschaft und die Compliance-Branche.

Die Veranstalter positionieren den Compliance Solutions Day als wesentlichen Bestandteil der Themenwelt von Compliance Praxis, der der wachsenden Community von Compliance-Profis unterschiedliche Blickwinkel auf die aktuellen Trends und Themen ihres Fachgebiets bieten soll, komprimiert an einem Veranstaltungstag. Auch heuer habe dieses Konzept einen neuen Besucherrekord gegeben, zeigt sich Fachverlag LexisNexis zufrieden (die Vorträge des 10. Compliance Solutions Day gibt es auch online auf compliance-praxis.at).